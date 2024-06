Quattro persone coinvolte in uno scontro tra auto - foto

Incidente, nella serata di mercoledì a Santhià. Due vetture sono state coinvolte in uno scontro, intorno alle 19,45, in corso 25 Aprile: quattro le persone coinvolte, due delle quali sono rimaste bloccate tra le lamiere.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e la squadra del Distaccamento volontario di Santhià sono intervenute per i soccorsi e la messa in sicurezza dei veicoli, l'estrazione dei due conducenti incastrati che, in collaborazione con il personale sanitario, sono state stabilizzate e successivamente trasportate dal 118 all’ospedale.