Candia: lite in centro di accoglienza, 25enne si ferisce con un vetro

Lite tra due 25enni pakistani ospiti di un centro di accoglienza a Candia Lomellina.

L'episodio è avvenuto ieri sera (martedì 18 giugno) intorno alle 22. Stando alle prime ricostruzioni i due ragazzi entrambi 25enni avrebbero iniziato una discussione per futili motivi.

A un certo punto dell'alterco uno dei due ragazzi ha urtato un vetro che sporgeva presente nella struttura procurandosi un profondo taglio un braccio.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che dopo le prime cure dei soccorritori ha trasportato il ferito al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dov'è giunto in codice giallo, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Robbio per ora non stanno procedendo in attesa dell'eventuale querela di parte che il giovane pakistano potrebbe sporgere nei prossimi giorni.