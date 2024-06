Incidente a Carisio, danni ai mezzi ma nessun ferito

Incidente, nel pomeriggio di martedì, silla Torino Milano all'altezza di Carisio. Poco prima delle 17 una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento volontario di Santhià è intervenuta sull’autostrada in direzione Milano, all’altezza del km 54 (svincolo Carisio) per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura e un mezzo pesante. Nell'incidente non si registrano feriti, ma solo danni ai mezzi.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura: sul poso 118, polizia stradale e personale autostrada per gli accertamenti e la gestione della viabilità.