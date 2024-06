Auto fuori strada: ferito il conducente

Una persona è rimasta ferita, intorno alle 7 di domencia mattina, dopo l'uscita di strada dell'auto sulla quale stava viaggiando. L'incidente è avvenuto nel Comune di Pezzana sulla provinciale 31: il mezzo, uscendo dalla sede stradale, è finito in un fossetto a lato della strada.

Per i soccorsi è stato necessario far intervenire una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli: il personale, grazie a tecniche di Primo Soccorso Sanitario, ha provveduto all'estrazione del conducente ferito, al quale sono stati prestati i primi soccorsi, per poi affidarlo al personale sanitario del 118, oltre alla messa in sicurezza del veicolo.

Gli accertamenti sull'incidente sono in corso sa parte dei carabinier.