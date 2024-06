Furto di armi da un'abitazione: in carcere un 35enne

La Squadra Mobile della Questura di Vercelli, ha tratto in arresto un 35enne originario della provincia di Pavia ma residente a Vercelli, gravato da numerosissimi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Pavia che disponeva la revoca della sospensione di un precedente ordine di esecuzione emesso dal Tribunale della città lombarda negli anni precedenti: a carico dell’uomo la responsabilità di un furto in abitazione in cui furono tra l’altro sottratte delle armi.

Il provvedimento è stato emesso in quanto il soggetto è risultato inottemperante alle prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria, che pertanto ha ordinato che l’uomo fosse ricondotto immediatamente in carcere.

Rintracciato in un esercizio commerciale di Vercelli, il 35enne è stato condotto in Questura e al termine degli adempimenti di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Billiemme ove dovrà espiare la pena residua di 10 mesi di reclusione.