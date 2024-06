Incidente in corso Rigola, una persona in ospedale

Incidente tra due mezzi, nella tarda mattina di matedì, in corso Rigola: dopo uno scontro sulla cui dinamica sono in corso accertamenti, una delle vetture ha capottato contro gli alberi del viale.

Per soccorrere i conducenti e mettere in sicurezza la zona sono intervenuti iol 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli che, all'arrivo, si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli.



Uno dei due conducenti è stato trasportato in ospedale per accertamenti: sul posto 118, polizia locale e carabinieri per gli accertamenti e la gestione della viabilità.