Carabinieri: scoperto un reato su tre, ma truffe e frodi restano un "allarme sociale"

Truffe, frodi informatiche e reati del "codice rosso" - maltrattamenti in famiglia e stalking, soprattutto. Sono i reati con i quali si è maggiormente dovuta confrontare l'Arma dei Carabinieri che, mercoledì mattina, celebra il 210° anniversario di fondazione.

«Il web è il nuovo terreno battuto dai criminali, che approfittano dell'ormai consolidata abitudine agli acquisti online per colpire», spiega il comandante provinciale, colonnello Emanuele Caminada: negli scorsi dodici mesi sono aumentate le truffe agli anziani, passate da 35 a 57, e quelle tentate, salite da 4 a 23.

In Provincia i Carabinieri perseguono il 72% dei reati: 3. 471 quelli indagati negli ultimi dodici mesi; di uno su tre viene individuato il responsabile, dato superiore alla media nazionale (32% rispetto al dato nazionale che si ferma al 22%). Le persone denunciate sono state 1. 303, di cui 102 arrestate, il 31,16% straniero.

Una grossa fetta dei reati, il 34% sono rivolti contro il patrimonio: furti (il 13% risultano scoperti, cifra di gran lunga superiore al dato nazionale); truffe sono stati perseguiti il 21% dei delitti commessi e denunciate 141 persone.

In tema di droga sono stati sequestrati circa 4 chili e 300 grammi di stupefacenti e denunciate 21 persone: sul territorio circolano per lo più droghe leggere, ma anche cocaina e in minori quantitativi eroina. «I consumatori - rileva Caminada - sono giovani ma anche professionisti e persone di età matura per quanto riguarda le sostanze pesanti».

Tra i dati in aumento quello degli incidenti: 258 rispetto ai 173 dell’anno precedente. I soggetti sorpresi alla guida sotto gli effetti di alcol o droga sono stati 62 (56 nell’anno precedente).

Sul fronte ambientale i carabinieri forestali hanno eseguito 2653 controlli, perseguito 67 violazioni penali e 98 amministrative, mentre il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha rilevato oltre 50 violazioni in tema di lavoro nero e più di 12o sul fronte della tutela della salute dei lavoratori: commercio ed edilizia i settori finiti sotto la lente dei controlli che hanno portato a circa 130. 000 euro di sanzioni.

Per quanto riguarda la violenza di genere nell’ultimo anno si sono registrati 51 casi di stalking (+15, 7%) con il 25% di vittime straniere, 63 maltrattamenti in famiglia (+22%) di cui il 48% in contesto straniero. Dei 114 denunciati (+ 24% di cui 41% stranieri) oltre l’80% sono stati sottoposti a misure restrittive. Dati che, secondo l'Arma, rivelano una maggior propensione alla denuncia, anche da parte delle donne straniere.

Negli ultimi 12 mesi sono stati effettuati 17. 209 servizi preventivi (in media 47 servizi al giorno) e identificate oltre 53. 250 persone (+ 6, 5%); controllati circa 43. 150 veicoli (+ 0, 37 %).

Nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani le iniziative dell’Arma hanno interessato più di 4. 500 studenti di 34 istituti vercellesi. Infine, l’ultimo inverno i carabinieri hanno lavorato sulle piste da sci in Valsesia, garantendo la presenza di 201 (+31, 3%) servizi di pattuglia di carabinieri sciatori.