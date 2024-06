Alpini verso il centenario, presentati logo e manifesto

Gli Alpini di Vercelli marciano a grandi passi verso il centenario di ottobre coinvolgendo negli eventi soprattutto i più giovani. Nei giorni scorsi il presidente della sezione, Piero Medri, insieme al consiglio direttivo, il sindaco Andrea Corsaro e il presidente della Provincia, Davide Gilardino, hanno presentato manifesto e logo del centenario, premiando gli studenti delle scuole che hanno aderito al concorso.

Lucilla Viazzo, studentessa della IV D del Liceo artistico Alciati, si è aggiudicata il premio per il manifesto realizzando un Tricolore, incarnato da tre Alpini in marcia verso la facciata di Sant'Andrea. Luca Bullano, 5ª Chimici all'Iti Faccio, ha vinto il primo premio per il loro: nel suo lavoro il numero 100, tracciato da una penna alpina, si trasforma nel simbolo dell'infinito per avvolgere la croce del gonfalone della città di Vercelli.