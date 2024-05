Albero pericolante, interviene anche l'autoscala

Intorno alle 13,30 di domenica 26 maggio la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, Comando Vercelli, è intervenuta in via Caggi a Borgosesia per un albero pericolante.

Il personale, coadiuvato dalla squadra con l'autoscala arrivata dalla centrale, hanno provveduto alla messa in sicurezza di un albero che metteva a rischio il regolare traffico invadendo la sede stradale e che stava minacciando anche il tetto di una vicina abitazione.