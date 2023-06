Fanfara dei Bersaglieri in concerto in piazza Cavour - video

Sfilata per le vie del centro e concerto in piazza Cavour per la Fanfara Valdossola dei Bersaglieri, in città per la festa dei cento anni dalla costituzione della sezione vercellese. Il prologo è stato all’Istituto Sant’Eusebio, con un concerto per gli ospiti. Poi dalle 18 le esecuzioni finali, in piazza Cavour.

A seguire il concerto molti vercellesi e i rappresentanti delle istituzioni che hanno portato il saluto della città e della Provincia. Nel programma marce e brani d'opra ottocenteschi particolarmente adatti alle esecuzioni per fiati.

Le celebrazioni proseguono domenica, con l'ammassamento in Largo Giusti dei circa 120 iscritti iscritti alla sezione cittadina che, dopo l’alzabandiera e gli onori e la deposizione di una corona d’alloro al monumento di Caduti in piazza Cesare Battisti, seguiranno, alle 11,15, la messa nella basilica di Sant’Andrea che andrà a chiudere le celebrazioni.