Abitazione in fiamme: il rogo è partito dal tetto

Nella tarda serata di sabato, intorno alla mezzanotte, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, Comando di Vercelli, e quelle volontarie del distaccamento di Cravagliana, Romagnano e Ponzone, sono intervenute in località Parone, nel Comune di Varallo, per un incendio che aveva attinto un'abitazione.

Arrivate sul posto le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme che hanno interessato l'intero tetto e in seguito si era propagato al resto della abitazione.

Le opere di bonifica e messa in sicurezza sono continuate ancora in mattinata: per fortuna non ci sono feriti da segnalare nel rogo.

Sul posto, per gli accertamenti di rito, anche i Carabinieri e il sindaco della cittadina valsesiana.