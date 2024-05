Vercelli dice addio a Valentina Sicheri, dipendente della Banca del Piemonte che tra pochi giorni avrebbe compiuto 48 anni. La notizia della morte della donna è rimbalzata in città da Bergamo dov'era Sicheri ricoverata per le terapie riabilitative successive a un malore che l'aveva colpita negli scorsi mesi.

Sposata con Alberto Tavano, la donna lascia un grande vuoto tra i moltissimi amici che l'hanno apprezzata per il carattere corretto, la lealtà e l'impegno sul lavoro, la disponibilità e la profonda fede. In un toccante post, il marito ha ricordato gli anni insieme, il legame fortissimo che li aveva uniti da sempre e gli ultimi, difficili mesi vissuti nella speranza di una ripresa che, purtroppo, non è arrivata.

Figlia dell'enologo Giuseppe Sicheri, che fu docente all'istituto Agrario e affermato autore di studi sul mondo del vino, Valentina Sichieri aveva mantenuto, un bel legame con il mondo dei Ciudin, realtà nel quale il padre era cresciuto.