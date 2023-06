Nidi Comunali: «Orari ampliati ma la tariffa sarà uguale» annuncia Riva Vercellotti

“Un grande aiuto per le famiglie e all'occupazione che, grazie alla visione all’impegno dell’Assessore regionale all’Istruzione e Merito di Fratelli d'Italia Elena Chiorino, viene confermata anche per il prossimo anno.”

Questo il commento del Consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti alla notizia dell'investimento da parte della Regione di 3,4 milioni di euro per sostenere l’estensione degli orari degli asili nido comunali a parità di tariffa per le famiglie che ne usufruiscono.

“Un aiuto alle famiglie e soprattutto alle donne - spiega il Consigliere di Fratelli d’Italia- perché grazie a questa misura, anziché limitarsi a parlare di emancipazione femminile, autodeterminazione e pari diritti tra donne e uomini, offriamo un sostegno concreto alle madri, investite in maggior misura rispetto agli uomini nell’accudimento dei figli, che vogliono portare avanti la propria carriera lavorativa”.

Avviata in via sperimentale nel luglio 2021, la misura di prolungamento dell’orario dei nidi a parità di tariffa ha sortito risultati interessanti ed è stata quindi rifinanziata nel 2022-2023. L'iniziativa oltre che vantaggi alle famiglie sostiene la natalità e aumenta la richiesta di figure specializzate nel settore dell'educazione della prima infanzia, in prevalenza donne.