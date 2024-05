Schianto sotto la pioggia: morta una donna

Schianto mortale sulla sp 8 tra Quarona e Borgosesia, all'altezza del Ponte della Pietà. Una donna ha perso la vita in uno scontro frontale che ha coinvolto due vetture. In quel momento nella zona le condizioni meteo erano pessime con un violento acquazzone in corso.

Poco dopo le 18, per i soccorsi, è stata mobilitata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, Comando di Vercelli. All'arrivo i Vigili del Fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza le due vetture: all'arrivo dei soccorsi, l'altra conducente era già fuori dal proprio mezzo. Per lei le conseguenze dovrebbero essere tutto sommato limitate.