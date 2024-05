Sette team in gara al concorso “Personaggi Valsesiani"

E’ dedicata a Tanzio da Varallo la quarta edizione del concorso Alla scoperta dei personaggi valsesiani promosso dall’Istituto Lancia di Borgosesia. Dopo Giuseppe Magni, Vincenzo Lancia e l’abate Salvatore Lirelli, la scelta è ricaduta sul pittore conosciuto e apprezzato in tutto il mondo che è stato tra i migliori interpreti del rinnovamento artistico vissuto da Piemonte e Lombardia a cavallo tra Cinquecento e Seicento.

Il concorso si è posto infatti fin dall’esordio il duplice obiettivo di promuovere la creatività, l’ingegno e l’imprenditorialità degli studenti e dall’altro lato di far conoscere loro figure significative ed esemplari della storia locale. Come nelle passate edizioni, l’iniziativa si rivolge alle classi quarte e quinte dei tre indirizzi ma quest’anno è stata ammessa la partecipazione anche della classe terza della Scuola Barolo e, fuori concorso, delle classi prime informatica dell'Istituto tecnico in collaborazione con una classe seconda media di Varallo. Verranno, infatti, presentati, per l’occasione, anche i lavori svolti da gruppi di studenti della scuola primaria e infanzia dell’Istituto comprensivo Tanzio da Varallo di Varallo.

I ragazzi sono stati chiamati a realizzare un dispositivo, un prototipo o un manufatto con caratteristiche, funzioni, dimensioni e complessità a loro scelta ispirato alle opere del Tanzio collocate nelle cappelle del Sacro Monte di Varallo, nelle chiese della Valsesia e nei molti musei europei e d’oltreoceano. Il lavoro deve apportare migliorie tecniche, stilistiche, estetiche, funzionali che arricchiscano, valorizzino o potenzino le caratteristiche e la stessa fruizione dei siti artistici, culturali e turistici e le connesse opere d’arte.

Sette le squadre che hanno aderito al bando pubblicato nel mese di ottobre. Mercoledì 22 maggio una giuria di esperti, formata dai membri di tutti i club di servizio della Valsesia coordinati da Rotary e dai rappresentanti di Confindustria, si riunirà all’Ipia Magni di via Marconi per la presentazione dei progetti e la loro valutazione. Venerdì 24 maggio alle ore 9 è invece in programma la cerimonia di premiazione che si terrà alla Pinacoteca di Varallo, dove molte delle opere del Tanzio sono conservate ed esposte. Al termine della cerimonia, indicativamente verso le 12, verrà presentato un estratto della sfilata di moda andata inscena sabato 11 maggio alla Pro loco di Borgosesia.

In Pinacoteca saranno inoltre presenti, sabato 25 maggio negli orari di apertura del Palazzo dei Musei, una postazione laboratoriale-espositiva di scultura a cura della Scuola Barolo e i lavori fuori concorso degli studenti dell' IC di Varallo.

I team in gara sono i seguenti: Team Tanzio (III E legno), L'armonia della chimica (IV CA), Elisara (IV-VDModa), I cavalieri dell'arte (V A Elettrici), Il trio visionario (V A Elettrici) I tridimensionali (V C Meccanici), guidati rispettivamente dai tutor prof. Roberto Multone, Laura Danini, Anna Novali – Daria Piro, Francesco Carrera, Francesco D'Alessandro, Cosimo Caputi. Il concorso è patrocinato dai club di servizio del territorio: Rotary Club Valsesia, Rotary Club Gattinara, Soroptimist, Lions, Inner Wheel e da Fondazione Valsesia.