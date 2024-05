Centro Anziani, in 100 al pranzo di primavera

Domenica 19 maggio grande festa al Centro Anziani Fratelli Allegra di Borgosesia: oltre 100 commensali si sono seduti a tavola nelle accoglienti sale della struttura per il tradizionale “Pranzo di Primavera”, cucinato ad arte sotto la guida dello chef Leonardo Di Rienzo, coadiuvato per l’occasione da Luisa Patrosso, a cui è seguito un bellissimo e coinvolgente pomeriggio danzante.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il nuovo Consiglio Direttivo, composto dalla presidente, Annalisa Bossi; vicepresidente, Elio Marchini; segretaria verbalizzante, Luisa Patrosso (responsabile cucina-pranzi); tesoriere-cassiere Luigi Pettinaroli (responsabile sala da ballo); e dai consiglieri Cristina Barbu (segretaria, contabilità, addetta stampa) e Roberto Molino (cantina, rifornimento bar).

Al pranzo ha partecipato anche una consistente delegazione dell’Amministrazione Comunale, che ha con grande piacere condiviso l’atmosfera festosa dell’evento: «Complimenti a tutto il nuovo Consiglio – ha detto il sindaco Fabrizio Bonaccio – per la perfetta organizzazione e per il grande entusiasmo dimostrato sia in questa occasione, che nella programmazione dei prossimi mesi. È molto rassicurante per la nostra comunità – ha aggiungo il primo cittadino – sapere di poter contare su persone così disponibili e preparate, capaci di mettere in campo energie positive per regalare momenti di gioia ai nostri anziani. Bravi!».