Il tradizionale convegno degli ex allievi di Don Bosco a Vercelli

Ex allievi ed ex allieve di Don Bosco sono coloro che, per avere frequentato un Oratorio, una Scuola o una qualsiasi Opera salesiana, hanno ricevuto una preparazione per la vita secondo i principi del Sistema Preventivo di Don Bosco.

L’educazione ricevuta, che richiama i vincoli di figliolanza e la gratitudine a Don Bosco, rende gli ex allievi e le ex allieve parte integrante della Famiglia Salesiana e partecipe della missione salesiana nel mondo.

Questo forte legame si manifesta assumendo, secondo le proprie possibilità e la propria specifica competenza di laici, responsabilità di fattiva collaborazione per realizzare le finalità proprie del progetto educativo salesiano.

Anche quest’anno si rinnoverà domenica 28 aprile il tradizionale convegno degli ex allievi presso il Don Bosco al Belvedere di Vercelli.

L’invito a partecipare è rivolto non solo agli allievi del centro di formazione professionale ma anche a tutti quanti hanno frequentato le Scuole elementari scuole medie e l'oratorio al centro dei salesiani di corso Randaccio

Oltre alla tradizionale Santa Messa che sarà animata da un nutrito gruppo musicale diretto da Flavio Ardissone composto da diversi exallievi ci sarà a seguire la consegna dei diplomi delle borse di studio e le immancabile foto ricordo dei partecipanti.

il tutto terminerà in sana allegria e convivialità donboschiana presso il ristorante S.Giovanni di Vercelli.

In allegato alcune immagini tratte da un bellissimo filmato storico che potrete visionare sul canale youtube digitando la pagina cinquant’anni di Ambra rosa e azzurro gestita da Flavio Ardissone al seguente link

https://youtu.be/mtr_XgsxQIk