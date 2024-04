Via Massaua, momenti di paura per una fuga di gas

Momenti di apprenzione, intorno alle 19 di giovedì, per una fuga di gas registrata in nell'alloggio di uno stabile di via Massaua.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco, comunque, era già presente anche il personale dell'azienda che gestisce la fornitura di metano per gli interventi del caso: il personale di viale dell'Aeronautica, dopo l’accesso all’interno dell’abitazione nella quale si era registrato il problema, ha proceduto alla messa in sicurezza dell’area interessata e ad arieggiare i locali, favorendo la dispersione del gas.