Energia plurale: la sfida di ripartire con la disabilità come compagna di vita

"Energia Plurale" ha inaugurato il suo percorso di eventi multitematici con un grande successo di pubblico, confermando il suo ruolo di propulsore di cultura e confronto nella città di Vercelli. L'evento "Disabilità come opportunità", tenutosi il 5 aprile allo Spazio Gioin, ha registrato una buona affluenza di pubblico, composto non solo da cittadini interessati, ma anche da noti esponenti del mondo culturale, politico e sociale.

L'assessore Mimmo Sabatino, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, ha elogiato l'iniziativa di Energia Plurale. Il Comune di Vercelli ha infatti concesso il patrocinio per la durata della manifestazione, nei suoi 13 eventi, sottolineandone l'importanza per la città di Vercelli. Anche il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti ha espresso plauso per l'iniziativa, riconoscendo il suo valore e la sua validità. Gli interventi dei relatori Paolo Cristina, Carlo Greco e Giuseppe Ferraris hanno suscitato grande interesse e partecipazione da parte del pubblico, che ha apprezzato gli approfondimenti sui temi della disabilità, dell'inclusione sociale e delle opportunità di crescita personale.

Marco Pentagoni, l'atleta paralimpico plurimedagliato, ha promesso di essere presente al prossimo incontro del 19 aprile, non potendo partecipare per motivi personali all'evento del 5 aprile. La sua presenza aggiunge un ulteriore valore alla conferenza del 19 aprile, dal già ricco programma, che vedrà la partecipazione del cestista Marco Canella, insieme a Erika Barbonaglia de "L'esercito di cuori odv", associazione che si è impegnata nella raccolta di fondi per l’acquisto di una protesi avanzata che ha permesso a Marco Canella di “tornare a vivere la vita a pieno, di tornare a camminare”.

Un momento di solidarietà nato da un appello lanciato da un post con cui Marco chiedeva, dopo l’incidente in cui perse una gamba, “una mano per una gamba” L'evento includerà anche un laboratorio di respirazione consapevole e mindfullness MBSR (a partire dalle 17.30) tenuto dalla psicologa Martina Vingiano, oltre alla partecipazione di Lorena Chinaglia per Diapsi Vercelli e Michela Merano, psicologa clinica. Il primo AperiCharge, tenutosi all'aperto, ha aggiunto un tocco di vivacità e energia alla serata, offrendo ai partecipanti l'occasione di condividere idee e opinioni in un'atmosfera informale e accogliente.

L’organizzazione di Energia Plurale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo primo appuntamento e invita la comunità di Vercelli a partecipare numerosa agli eventi futuri. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento e sulla rassegna Energia Plurale, si rimanda ai canali social Facebook e Instagram.