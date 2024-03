Solo un punto per LG Trino

Promozione

Lg Trino – Dufour Varallo 0-0

Il recupero porta solo un punto al Trino, che non riesce ad accorciare le distanze dalle capolista Baveno e Briga. La partita ha visto un sostanziale equilibrio anche se le occasioni migliori sono capitatate ai padroni di casa con Brugnera e Vergnasco. A questo punto la sfida del 7 aprile (in casa) con il Baveno diventa determinante per puntare alla promozione diretta.

Lg Trino: Cerruti, Buscaglia (dal 70’ Osenga) Petrocelli, Marteddu Baggio Pasini (dall’85’ Meo Defilippi), Passannante (dal 55’ Micillo) Birolo (dal 65’ Francinelli) Vergnasco Brugnera Boccalatte. A disp: Civiero, Conti, Maino, Pane, Gamra. All. Yon.

1^ Categoria

La Virtus Vercelli mantiene il secondo posto in classifica, riuscendo a rimediare il pareggio a 15 minuti dal triplice fischio. Sotto per 1-0 nel 1^ tempo i gialloneri subiscono la rete del raddoppio al 63’, ma la gara non è finita, prima accorciano le distanze con Torrau, poi grazie a Battaglia conquistano il prezioso risultato. Prossimo turno Virtus Vercelli – Gaglianico.

Virtus Vercelli: Scrivanti, Battaglia Gregoraci, Torrau Corradino Bertolone (dal 65’ Arlone), Rossi (dal 76’ Bellinghieri) Napolitano Fogazzi Bettini (dal 20’ Ait Bel Hadi, dall’85’ Galuppo) Tinaglia. A disp: Cairola, Paiola, Marutti, Bottalico. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 18’ Girotti (A), al 63’ Jallow (A), al 73’ Torrau (V), al 75’ Battaglia (V)

Altri risultati

Il Livorno/Bianzè torna al successo battendo in trasferta il Gaglianico (2-0) con doppietta su rigore di Panipucci. Niente da fare per il Santhià che cede nettamente alla prima in classifica Gattinara 0-5. Quaronese – Cigliano 2-0.

La classifica: Gattinara 57 punti, Virtus Vercelli 48, Valle Elvo 47, Valle Cervo Andorno 46, Quaronese, CG Aosta, Livorno/Bianzè 41, Ponderano 36, Ivrea/Banchette 35, Cigliano 32, Serravalle 31, Vigliano 28, Bajo La Serra, Santhià 23, Gaglianico 21, Aosta 511 6.