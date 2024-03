Addio a Vittorio Rossi, ex postino e, con la moglie, volto dell'"Oasi della Luna Rossa"

Una persona solare, simpatica, gentilissima. Postino conosciuto in città, dove per lungo tempo aveva lavorato nella zona di viale Garibaldi e delle vie limitrofe, Vittorio Rossi era anche un apprezzato addestratore cinofilo. Con la moglie, Claudia Tugnolo, aveva aperto a Olcenengo il centro "L'oasi della Luna Rossa", struttura per cani che oggi ha sede a Villarboit. E la notizia della sua morte è stata accolta con grande e sincero cordoglio: Rossi aveva 70 anni e da tempo combatteva contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Moltissimi, sui socia, i ricordi affettuosi che gli hanno dedicato amici e appassionati di cani: «Un uomo buono, gentile, un uomo d’altri tempi - ricorda un collega -. Ci eravamo conosciuti con il tuo Sandai, a Casteggio: al tuo fianco quel gigante che ti metteva alla prova e che tu amavi così tanto. I tuoi occhi sinceri seguivano le mie indicazioni perché desideravi offrire al tuo fedele amico, il meglio di te. Eri già il mio postino preferito».

Grande tifoso della Juventus, Rossi era poi diventato un valido addestratore che partecipava con i suoi amici a quattro zampe a importanti competizioni.

«Abbiamo passato week end bellissimi al tuo Centro Cinofilo L’Oasi della Luna Rossa: parlavamo di cani, di panissa e dei dolori della Juve», aggiunge il collega.

Struggente il ricordo della moglie: «Ho ricevuto tanti riconoscimenti dell’affetto che in tanti avevano per te. Mi hai dato una dimostrazione potentissima di quanto fossi attaccato a questa vita e non la volessi lasciare».

Le esequie verranno celebrate mercoledì mattina, alle 10,30 nella chiesa del Belvedere dove, martedì alle 17 sarà recitato il rosario.