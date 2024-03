Quattro Stradivari di valore inestimabile. E una mostra immersiva alla scoperta di Giova Battista Viotti, della sua vita, della sua musica e del violino. E, attorno a questo progetto, una serie di eventi collaterali e iniziative di valorizzazione del territorio

Apre il 13 aprile in Arca "Viotti e Stradivari – La ricerca della perfezione", mostra evento organizzata dalla Fondazione Viotti in occasione del 200 anni della morta del violinista e compositore fontanettese. Presentata in anteprima al Maio Restaurant di piazza Duomo a Milano, la mostra celebra il talento e la vicenda umana e artistica del musicista. Giovedì, nella sede della Fondazione Crv, la presentazione vercellese dell'evento che prosegue fino al 2 giugno.

«Un sogno che si avvera. Un grande progetto al quale abbiamo lavorato per due anni», dice Cristina Canziani, presidente dell'Associazione camerata Ducale.

Quattro le sezioni della mostra: la prima metterà in dialogo, attraverso testi drammatizzati, voci narranti, video e musiche, Viotti e Stradivari; poi transitando attraverso vita, opere e musica di Viotti, si arriverà al caveau con i violini di Viotti e i quattro preziosi Stradivari di particolare interesse storico-artistico. Sono i più importanti tra quelli posseduti dal compositore piemontese: in particolare l'«ex Bruce» del 1709, della Royal Academy of Music di Londra, non era stato mai concesso per un evento espositivo.