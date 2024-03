Calcio: la partita Lazio-Udinese quote, pronostici ed esiti

Maurizio Sarri e la sua squadra subiscono un'altra sconfitta ma si preparano alla prossima partita contro l'Udinese dove è proibito sbagliare ancora. Accedi alla piattaforma e segui le offerte dei bookmakers, per tutti gli utenti ci sono bonus, promozioni, strategie e pronostici da utilizzare all'interno del sito che per saperne di pi collegati su Ivibet.info

La Lazio e L'Udinese

La Lazio e L'Udinese

La Lazio è pronta a sfidare per Lunedì sera alle ore 20:45 l'Udinese, allo stadio dell'Olimpico. Dopo l'eliminazione agli ottavi di Champions per la sconfitta nella partita contro il Bayern Monaco, Maurizio Sarri ed i suoi uomini si impegnano per non sbagliare più. Anche i pronostici sono mirati sulla vittoria dei biancolesti in questa gara contro la squadra di Cioffi che esce dal pareggio nella sfida contro la Salernitana. La Lazio s trova al 4 posto in classifica e non intende retrocedere, mentre l'Udinese al 14 posto, ma dopo aver ottenuto 5 vittorie di fla, la Lazio infatti in casa non ha ancora mai vinto. Per questo secondo i dati, le quote della partita Lazio-Udinese sono alte per i biancocelesti.

Le quote e pronostici

Per l'invece ci sono solo 3 punti tra pareggi e ko subiti quindi per i bookmaker, favoriscono la squadra dellacon delle quote tra 1.65 e 1.67 dove per Betway e la LeoVegas è 1.23 mentre per la WilliamHill è di 1.20. Per la società della Over 2.5 la quota è di 2.00 mentre la Goldbet punta sul più alto, 6.00. Tornando indietro nel tempo, lo scorso anno, nella stessa partita vinse l’Udinese, ma da prendere in considerazione che dopotutto, la squadra dimantiene spesso una porta inviolata, dunque affrontarli non sarà facile. Tra i tanti, la No Goal è la migliore per i pronostici, mentre per Planetwin la quota è di 1.82, per la Snai e la Betfair è di 1.80, per l’Under 2.5 è di 1.70 e su Sisal la quota è 1.65.

La quota più alta

Dunque nei pronostici vediamo che è favorito il segno 1, che si gioca tra 1.90 e 1.96, per il pareggio si parte con una quota dai 3.30 a 3.45, invece per il segno 2 la quota è da 4.00 a 4.35. Qui infatti parliamo delle quote maggiorate che per i bookmakers sono le migliori. Tutti possono aprire une puntare per questa partita di Lunedì sera giocando una quota più alta per lachance 1/x. Ma prima di puntare facciamo bene a pensare che la Lazio possa vincere anche questa partita? Sta di fatto che il tecnico non vorrebbe perdere il suo posto in classifica e nello stesso tempo sta studiando bene la formazione giusta che porti laassicurata.

Conclusione

