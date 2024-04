Saranno 5 le squadre di Serie A in Champions 2024 – 2025: lotta al vertice, scontro anche nella zona salvezza

Le ottime prestazioni di Atalanta e Roma in Europa League, insieme al Milan che è arrivato fino ai quarti e alla Fiorentina che in Conference ha agguantato le semifinali, hanno aperto un altro slot Champions che porta a 5 il numero di squadre qualificate: proprio così, le quote serie a voleranno in Europa nella prossima stagione.



Se la lotta per il quinto posto in campionato si estende a quattro club in soli 6 punti, perché Atalanta, Lazio e Napoli si mantengono a questa distanza dalla Roma, anche dal diciannovesimo al quindicesimo posto c'è una battaglia all'ultimo gol, con 5 club stretti nella morsa di 2 punti per tentare la salvezza ed evitare lo scivolone in Serie B.

Per il Sassuolo sarebbe la prima retrocessione dalla Serie A alla Serie B

Soltanto tre squadre di Serie A non sono mai retrocesse da quando hanno raggiunto la massima categoria, la prima è l'Inter che non ha mai conosciuto i dolori della Serie B nella sua storia, il secondo club è il Monza, che ormai ha agguantato la seconda salvezza con largo anticipo, mentre l'altra squadra è il Sassuolo, che da quanto ha raggiunto la Serie A dieci anni fa non è mai tornato nella Serie Cadetta. Ecco perché in caso di retrocessione per i Neroverdi sarebbe la prima volta.

La Lupa domina l'Europa

Insieme alla semifinale di Europa League la Roma ritrova anche la qualificazione Champions con il quinto slot. I Giallorossi stanno disputando un campionato al top e da quando è arrivato De Rossi sulla panchina hanno perso soltanto un match, quello contro la capolista nerazzurra. siti scommesse che offrono le quote di Champions e Serie A allargheranno il palinsesto l'anno prossimo, le competizioni UEFA sono sempre più dominate dai club italiani, che negli ultimi due anni stanno ritrovando il loro spazio negli stadi internazionali.

Lazio, Napoli e Atalanta: una chance in più per agguantare la top 5

La Dea ha una gara da recuperare in campionato e dovrà disputare le semifinali di Europa League, per questo il suo calendario si presenta come il più complicato, ma l'Atalanta è in pole position per tentare il sorpasso della Roma ed entrare nella top 5.La Lazio ha chiuso la giornata 32 a 6 punti dal quinto posto, stessa statistica per il Napoli: questa lotta a 3 diventerà sicuramente protagonista nel rush finale di campionato.

Frosinone, Empoli, Verona e Udinese in lotta per la salvezza

Ecco i quattro club stretti nella morsa di 1 punto di distacco tra la quindicesima e la diciottesima posizione, le statistiche vedono favorite Verona e Udinese per la salvezza, mentre le quote indicano Empoli e Frosinone sfavorite e implicate in una probabilità alta di retrocessione.Tra zona alta e zona bassa della classifica si preannuncia un gran finale di stagione per la Serie A, che acquisisce sempre più qualità in ambito europeo e diventa sempre più ambita anche dalle squadre che militano in Serie B.