Il tiramisù è uno dei dolci italiani più conosciuti e amati in tutto il mondo. La sua origine è spesso contestata tra diverse regioni italiane, ma la ricetta classica rimane un'icona della pasticceria italiana, apprezzata per la sua cremosità e il sapore equilibrato di caffè e cacao. Scopriamo come prepararlo seguendo la ricetta tradizionale.

La ricetta del tiramisù classico richiede pochi, ma specifici ingredienti. Al centro di tutto ci sono i savoiardi, biscotti leggeri e spugnosi che formano la base del dolce. Meglio se sono Savoiardi Vicenzovo di Matilde Vicenzi, autentico riferimento per i tiramisù casalinghi e di pasticceria. Questi vengono inzuppati in caffè appena fatto, preferibilmente espresso e lasciato raffreddare.

Un altro ingrediente fondamentale è il mascarpone, un formaggio cremoso che dà al tiramisù la sua consistenza unica e vellutata. Gli altri ingredienti includono uova freschissime, zucchero e cacao amaro in polvere per la guarnizione finale.

Il primo passo nella preparazione del tiramisù è lavorare le uova. Bisogna separare i tuorli dagli albumi. I tuorli vengono sbattuti con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Questo è essenziale per garantire che il dolce sia leggero e aerato.

Una volta che il composto di tuorli è pronto, si aggiunge il mascarpone e si mescola delicatamente per mantenere la struttura ariosa. In una ciotola a parte, gli albumi vengono montati a neve ferma. Questi vanno poi incorporati delicatamente al composto di mascarpone e tuorli, facendo attenzione a non smontare il tutto.

Per l'assemblaggio, si inizia intingendo i savoiardi nel caffè. È importante che siano immersi giusto il tempo necessario per assorbire il caffè senza però diventare troppo molli. I savoiardi inzuppati vanno disposti in uno strato uniforme su una pirofila. Sopra i biscotti, si stende uno strato di crema al mascarpone, poi si procede con un altro strato di savoiardi e ancora crema. Si consiglia di preparare almeno due strati di savoiardi e crema.

Il tocco finale è una generosa spolverata di cacao amaro. Questo non solo aggiunge un piacevole contrasto al dolce sapore della crema, ma contribuisce anche esteticamente, con il suo colore intenso e invitante. Dopo la guarnizione, il tiramisù deve riposare in frigorifero per almeno quattro ore, anche se lasciarlo riposare per una notte intera permette ai sapori di amalgamarsi meglio.

Il tiramisù classico è un esempio eccellente di come ingredienti semplici, ma di qualità, possano trasformarsi in un dessert sofisticato e delizioso. Perfetto per concludere una cena tra amici o per festeggiare occasioni speciali, questo dolce rimane un classico amato e rispettato in Italia e nel mondo.