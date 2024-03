Giornata del Tricolore: le celebrazioni alla Caserma Scalise

Celebrazioni per la Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione e dell'Inno e della Bandiera, nella mattina di domenica 17 marzo, alla Caserma Scalise. Al suono delle note dell'Inno di Mameli le autorità si sono raccolte per l'alzabandiera e per ascoltare il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«Oggi celebriamo l'Italia, ricordando i nomi di patrioti tra cui Fratelli Garrone, Cavour, ma anche il giovane Mameli, morto per la Nazione - ha detto il sindaco Andrea Corsaro - Celebriamo questa Giornata affinché anche i giovani apprezzino il valore della bandiera, ricordando quale è stato il percorso travagliato dell'Unità d'Italia. Siamo tenuti tutti a essere uniti per la nostra Italia».

Il presidente della Provincia Davide Gilardino ha ricordato i 163 anni dell'Italia unita e i suoi valori di stato libero e democratico. «La costituzione, l’inno e la bandiera sono i simboli identità di uno stato democratico. Non dobbiamo dimenticare i sacrifici e gli ideali del passato che ci hanno permesso, oggi, di poterci ritrovare per questa importante ricorrenza e che devono servire per una quotidianità più consapevole e capace di fare del senso di appartenenza un valore mai distante dal concetto di una convivenza civile e rispettosa. In un periodo in cui purtroppo ideologie anti democratiche portano a conflitti, dobbiamo essere consapevoli che i nostri passi, le nostre azioni e scelte si uniranno alla memoria storica e che soltanto valori condivisi insieme a diritti e doveri costituzionalmente sanciti potranno fare da sfondo a una vita futura giusta e pacifica», ha concluso Gilardino.

Il Prefetto Lucio Parente si è soffermato sul motivo dell'istituzione della Giornata: «La ricorrenza ha l'obiettivo di promuovere i valori fondanti della nostra Nazione. Il nostro compito è di difendere questi valori, sanciti nella nostra Costituzione, custodendoli per le future generazioni».

Al termine della cerimonia ha fatto seguito la visita alla Sala museale del Reggimento Artiglieria Terrestre a Cavallo.