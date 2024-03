Le pagelle della Pro Vercelli che ha pareggiato a Novara

Sassi: 4

Serata no. Esce in ritardo sul primo gol, va per farfalle nel secondo. Gran parata nel finale, ma la sua prestazione ha condizionato tutta la gara.

Iezzi: 6,5

Sbaglia qualcosa, ma lotta come un leone per 95 minuti più recupero del recupero. Lui non dà tutto, come chiesto da Dossena: dà di più.

Citi: 6

Tutto sommato una buona gara (migliore rispetto alle precedenti apparizioni).

Parodi: 6,5

Fa gli straordinari, e li fa abbastanza bene.

Sarzi Puttini: 6

Copra la sua fascia di competenza, rare le proiezioni in avanti a dar manforte a Maggio sulla catena di sinistra.

Iotti: 6,5

Come Iezzi. Instancabile. Suo il cross che ha riaperto le speranze.

Santoro: 5,5

Una buona regia, ma si ha la sensazione che.... dovrebbe e potrebbe fare di più.

Haoudi: 5,5

Qualche bella giocata, si danna anche l'anima, ma anche lui ha le pile scariche.

Mustacchio: 6,5

Nei primi minuti, con la squadra impaurita e imbambolata, è l'unico a suonare la carica. Encomiabile.

Nepi: 6,5

Gol da centravanti di razza.

Maggio: 5,5

Qualche bella giocata ma è un po' appannato.

Petrella: 6

Si guadagna la pagnotta (bel giocatore, comunque).



Rodio: 6

Ravviva la corsia di sinistra.



Rojas: 6,5

Un filtrante per Mustacchio e un gol pesantissimo e importantissimo. Bene così. Dicono che in allenamento faccia cose impressionante, ma che deve prendere dimestichezza con il ruolo di centravanti. Sembra essere sulla buona strada.

Dossena: 6,5

Probabilmente ha sbagliato a far giocare Sassi, che forse non è in condizione e comunque commette spesso errori che costano cari. E poi Mastrantonio, a parte qualche rinvio, aveva fatto bene. Ma la condotta di gara della Pro e i cambi effettuati si sono rivelati giusti. E adesso pensiamo alla gara con il Padova e alle ultime sei decisive partite (in fondo siamo dodicesimi, a un punto dalla zona play off). Sarà importante soprattutto il recupero di Haoudi e Maggio. E non solo.