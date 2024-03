Elicottero del 118 di Borgosesia precipita sul Monte Rosa - In aggiornamento

AGGIORNAMENTO 17,47

Sono stati portati all'ospedale di Borgosesia, per gli accertamenti sanitari, i componenti dell'equipaggio dell'elicottero del 118 precipitato sul Monte Rosa, sotto la Capanna Margherita.

Intanto l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, esprime solidarietà al pilota e all’equipaggio dell’elicottero del 118 precipitato oggi pomeriggio mentre stava effettuando un intervento alla Capanna Regina Margherita, sul Monte Rosa. «Sto seguendo da vicino l’evolversi della situazione – dichiara l’assessore Icardi -, gli accertamenti sanitari verranno eseguiti all’ospedale di Borgosesia, il personale coinvolto nell’incidente pare non aver subito particolari conseguenze. Vanno sottolineate le condizioni estreme in cui spesso si trovano a operare questi professionisti del Soccorso, che mettono in gioco la propria vita per salvare quella degli altri».

AGGIORNAMENTO 15,40

E' stato recuperato dal personale dell'Air Zermatt l'equipaggio del 118 di Borgosesia coinvolto nell'incidente alla Capanna Margherita. Tutti sono in buone condizioni. Tre elicotteri dell’AirZermatt sono decollati per le operazioni di soccorso, complicate dalle forti raffiche di vento che ci sono in quota e che potrebbero essere anche all’origine dell'incidente.

IL FATTO

Un elicottero del 118 di Borgosesia è precipitato nel primo pomeriggio nei pressi della Capanna Margherita sul versante vercellese del Monte Rosa. L'equipaggio sarebbe illeso, tutti, secondo le prime frammentarie notizie, sarebbero riusciti ad abbandonare il velivolo. L'elicottero si sarebbe schiantato a quota 4500 metri sul versante di Alagna Valsesia.