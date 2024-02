Il mondo dello sport piange Pasquale Fiorenzi

Lutto nel mondo dello sport vercellese. E' morto Pasquale Fiorenzi, per anni presidente del Piemonte Sport e presidente onorario dell'associazione "Amici del calcio vercellese".

A ricordarlo, attraverso i social, tanti esponenti del mondo dello sport vercellese che, con Fiorenzi, hanno condiviso l'impegno a favore del calcio e delle società cittadine. Nonostante la salute malferma, Fiorenzi aveva voluto essere presente nel novembre del 2022, all'intitolazione a Gaetano Scardapane della piazzetta davanti al mitico campo Bozino.

«Vercelli non dimentica chi si adopera per la comunità», aveva detto chiudendo una toccante cerimonia. In quell'occasione, Fiorenzi aveva ricordato l'inaugurazione del Bozino, impianto voluto proprio da Scardapane, e "battezzato" nel 1958.

«Io c'ero quel giorno - aveva ricordato Fiorenzi - ci fu un torneo tra Pro Vercelli, Veloces, Scuole Cristiane e Belvedere. Fu una giornata bellissima, come quella di oggi».

