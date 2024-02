Spaccio: nei guai padre e figlio 17enne. Il ragazzo è stato arrestato

Padre e figlio, 35 anni il primo, 17 il secondo, sono finiti nei guai dopo aver avviato un giro di spaccio che coinvolgeva entrambi. Gli agenti della Squadra Mobile, sulla base di una notizia confidenziale che ha rivelato l’attività di spaccio dell’uomo già noto alle Forze dell’Ordine per episodi analoghi, si sono appostati nei pressi della sua abitazione in attesa di coglierlo sul fatto, salvo accorgersi che l’insolito viavai tra le strade del paesino vercellese teatro della vicenda era diretto non verso l'uomo bensì verso il figlio convivente. Superata la sorpresa iniziale, gli agenti della Questura hanno assistito allo scambio di sostanza stupefacente tra due ragazzi, successivamente appurando che entrambi erano minorenni.

Dalla successiva perquisizione è emerso che il baby pusher, già gravato da specifici precedenti di Polizia, aveva appena ceduto al coetaneo 5 grammi di hashish a fronte del pagamento di 50 euro, motivo per cui i poliziotti hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione del minore, ove sono stati rinvenuti circa 50 grammi di sostanza del tipo hashish ed altrettanti di marijuana, oltre a materiale atto al peso ed al confezionamento della sostanza. Durante l’esecuzione della perquisizione sopraggiungeva il padre del ragazzo, il quale consegnava spontaneamente agli agenti un involucro contenente circa 8 grammi di cocaina.

Accompagnati ambedue in Questura, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre il figlio è stato tratto in arresto in flagranza di reato per la cessione consumata a beneficio di altro soggetto minorenne.