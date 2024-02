Santhià, conferenza su "Ambiente, rifiuti e energie rinnovabili"

Bianzè - “L’ambiente e i rifiuti”: è questo il titolo della conferenza tenutasi all’Unitrè lo scorso venerdì 26 gennaio, volta a sensibilizzare il pubblico all’importanza dello smaltimento dei rifiuti. Il relatore Alessandro Argentero, perito industriale e auditor interno Sistemi di Gestione Ambientale ISO14001:2015, ha sottolineato l’importanza di un’educazione al corretto smaltimento, cosa che spesso manca alla popolazione: l’attenzione di ciascuno di noi ad una corretta raccolta differenziata e ad un adeguato risparmio energetico sarebbe infatti un importante contributo alla cura del nostro pianeta malato. Occorrono, tuttavia, anche oculate scelte politico- economiche, poiché anche la produzione di prodotti tendenti all’impatto zero, necessitano di energie e costi elevati. “Il dottor Argentero ha invitato a riflettere su come le energie alternative siano valide, ma da sole ad oggi non sufficienti al fabbisogno energetico industriale e commerciale del nostro paese – ci racconta la presidente dell’Unitrè Rita Lorena Fassone - dunque, quale tipo di energia rinnovabile, potrebbe risultare la più adatta al nostro paese? Sicuramente non quella eolica: in Italia i venti non sono costanti. Argentero ha quindi ipotizzato che sarebbe opportuno potenziare quella l’energia geotermica, dal momento che la nostra penisola è ricca di fonti di calore a bassa profondità”. L’incontro si è concluso con le domande da parte del pubblico sui temi trattati.