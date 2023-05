BIANZE’ – E’ stata una giornata diversa dal solito, quella di sabato 13 maggio per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e i loro rispettivi genitori. La biblioteca comunale e il Comune di Bianzè li hanno infatti invitati a partecipare ad un momento culturale diviso in gruppi: i piccoli si sono fermati in biblioteca per assistere ad una lettura animata inerente alla fiaba di Cenerentola, mentre i grandi hanno effettuato una visita alla chiesa della SS. Trinità.

In biblioteca i bambini hanno assistito alla drammatizzazione della fiaba effettuata dal gruppo teatrale Stregatto di Torino, che ha letto loro alcuni brani di Cenerentola per poi drammatizzarne in chiave moderna e umoristica il racconto. I piccoli sono stati coinvolti con canti e balli, diventando così protagonisti e partecipanti attivi della lettura animata. Al termine della merenda per tutti: pane e nutella, pizza, torte e bevande varie sono state il coronamento della giornata.

Mentre in biblioteca si svolgeva l’evento letterario, gli adulti presenti, accompagnati dal maestro Pier Paolo Balzaretti di Livorno Ferraris e dalla professoressa Alina Salto, hanno visitato la chiesa della SS. Trinità dove la professoressa Salto ha descritto con competenza le varie opere d’arte presenti. Il maestro Balzaretti da parte sua ha invece spiegato con la solita verve l’origine e la storia del palazzo comunale, una volta sede dell’antico monastero delle Orsoline, delle scuole e del monumento dei Caduti. Anche per loro si è conclusa la camminata culturale con una apprezzata e buona merenda.