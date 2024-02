Giovanili della PFV, le gare di domenica 11 febbraio

CAMPIONATO UNDER 17

2^ fase – Coppa Piemonte

Girone D- 5^ giornata di andata

RIVOLI (TO) – Istituto Natta – Via XX Settembre 14.

Domenica 11.2.2024 ore 11,45

Conte Verde Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 82-57

(Parziali:21-16; 34-37; 58-48; 82-57)

Tabellino PFV: Dikrane 8; Tagliabue; Haxhiasi;; Francese E.5; Prinetti 27; Roggero 2;;

Dipace 6, Nicosia 5; Bari H; ; Rizzato 4; All.re Gianfranco Amastasio

. .____________________________

Una PFV incompleta, per infortuni e impedimenti di varia a natura, e con alcune delle presenti in condizioni fisiche non ottimali, è stata sconfitta per 82-57 a Rivoli, contro Conte Verde Basket, squadra che condivideva - sino a questo turno - il primo posto del girone E di Coppa Piemonte con le vercellesi, nell’ultima giornata del girone di qualificazione (ma al primo posto per differenza canestri).

In una gara molto equilibrata nel primo tempo, il primo quarto ha visto prevalere le padrone di casa 21-16, che cominciavano subito a mettere da parte un lieve vantaggio, cosicché la pregevole reazione - per grinta e realizzazioni - della PFV nel secondo periodo, non le coglieva del tutto impreparate, consentendo loro di chiudere a metà gara sotto solo di tre punti sul 34-37.

Era poi nella ripresa, però, che Rivoli fuggiva via, grazie ad una maggior precisione al tiro (con alcune triple a segno) ed alla pressione che sapeva mettere in campo contro una PFV che dal canto suo aveva un certo qual sbandamento difensivo. coinciso con alcune palle perse trasformatesi in canestri subiti, tanto che al 30’ il risultato era ribaltato sul 58-46 per “casa”.

Nell’ultimo quarto, infine, non c’era più partita, forse anche a causa delle rotazioni corte sulla panchina vercellese, e, con un perentorio 24-9, Rivoli chiudeva la pratica e si installava al primo posto del girone, a punteggio pieno, in attesa della rivincita a Vercelli nella gara di ritorno, in cui le vercellesi confidano di esserci tutte, se sapranno mantenersi a meno due dalla vetta.

E’ significativo, a proposito del suo cedimento repentino, che la PFV abbia segnato 37 punti nei primi 20’ e solo 20 nella ripresa: quasi che si siano giocate due distinte partite in una: la prima brillante, con buone percentuali al tiro e la sperimentazione positiva di una difesa a zona 1-3-1. La seconda invece, piuttosto negativa, con pochi punti segnati ed una difesa approssimativa ed inefficace, soprattutto quando la squadra è stata schierata a zona 2-3, decisione della quale coach Anastasio si è assunto la responsabilità.

Peccato, peraltro, aver dovuto affrontare la gara clou del girone, almeno fino a questo momento, a ranghi ridotti, avendo dovuto coach Anastasio fare a meno di Cavalli, Giorgi e Giuliani.

La prossima partita delle Under 17 della PFV si disputerà domenica 25.2 2024 alle ore 16,00 a Fossano, contro Alcolital Fossano, con l’inizio del girone di ritorno.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B - 5^ giornata di ritorno

Borgomanero (NO) – Palacadorna – Via Cadorna s.n.

Domenica 11.2.2024 ore 11,45

College Basketball - Pallacanestro Femminile Vercelli 35-33

(Parziali:9-10; 22-20; 29-29 ; 35-33)

Tabellino PFV: Stile 6; Balzaretti;2 Trotti 12; Stacchini; Bari S.; Lahmidi 4; Alilou 1;

Fall 2; Mura 4; Valentini 2; Follia . All.re Davide Simone

______________________________

Ancora una sconfitta per le Under 15 della PFV, che questa volta perdono per 35-33 a Borgomanero, contro College Basketball, squadra messa sotto agevolmente all’andata per oltre 30 punti.

E’ l’ennesima partita di questo periodo negativo che sembra non voler finire, in cui le ragazze hanno giocato senza grinta e si sono arrese alle prime difficoltà, e non si sono prese le dovute responsabilità in attacco: per giunta al cospetto di una squadra non eccezionale e battuta agevolmente nel girone d’andata.

“E’ dalla pausa natalizia – leva coach Davide Simone – che le ragazze hanno subito una grande involuzione e stanno rischiando di sprecare tutto quanto di buono era stato fatto sino a quel momento”.

Dopo essere stata in testa 9-10 nel primo periodo di gioco, la PFV subiva la rimonta delle padrone di casa, soprattutto grazie ai propri errori in tutte le fasi di gioco, e consentiva loro di mettere la testa avanti a metà partita: 22-20.

Nel terzo periodo le due squadre segnavano poco entrambe, ed il risultato al 30’ era in perfetto equilibrio sul 29-29, anche se era la PFV a creare i maggiori pericoli al canestro avversario, senza però saperli sfruttare.

Nell’ultima frazione di gioco (con un misero parziale di 6 a 4) erano le novaresi a trovare il guizzo vincente per la vittoria lasciando le ospiti a bocca asciutta. “Una sconfitta meritata” il commento di chi era al seguito.

Ora coach Simone e le sue giovani giocatrici dovranno lavorare sodo in palestra per vedere di cambiare l’attuale tendenza negativa e tornare a quello standard di rendimento che, nella prima parte di stagione, aveva dato buoni risultati.

Sarà difficile, però, riuscire a dare una sterzata già dal prossimo turno di sabato 24 febbraio....