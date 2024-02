Irreperibili dal 2019, due pregiudicati finiscono in manette

Nei gironi scorsi la Squadra Mobile della Questura di Vercelli, nell’ambito dell’attività di ricerca di soggetti sottrattisi all’autorità giudiziaria in seguito all’emissione di un decreto di condanna, ha tratto in arresto due pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e la persona.

I due, un albanese e un marocchino destinatari dal 2019 di provvedimenti di carcerazione emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali delle Procure della Repubblica di Vercelli e Novara, si erano di fatto resi irreperibili il primo rifugiandosi in Germania mentre il nordafricano continuava a gravitare nel vercellese occupando case abbandonate e vivendo di espedienti.

Rintracciati dalla sezione Catturandi della Squadra Mobile, i due sono stati associati alla Casa Circondariale di Vercelli per l’espiazione della pena, in attesa di ulteriori giudizi ancora pendenti nei loro confronti.