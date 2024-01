Incendio nella notte: una persona in ospedale

E' stato trasportato in ospedale, dopo essere uscito autonomamente dalla casa in fiamme, il proprietario dell'immobile andato a fuoco nella notte a Cavaglia, frazione del Comune di Cellio con Breia.

L'incendio è scoppiato intorno alle 1,30: le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia e quella volontaria di Romagnano Sesia sono intervenute riuscendo a evitare che il rogo si propagasse alle abitazioni adiacenti.

I danni sono comunque stati ingenti e le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per tutta la mattina e per parte del pomeriggio di venerdì.

L’unica persona coinvolta è il proprietario dell’abitazione, che è uscito autonomamente dallo stabile, è stato trasportato dai sanitari presenti sul posto all’ospedale di Borgosesia per gli accertamenti del caso.