Rices, brutta sconfitta a Ciglianio

Jolly Club Cigliano - Vercelli Rices 76-67

Tabellino Rices.

Vercellone 1; Curino, Siliguelli, Liberali 25, Volpe, Skilja 9, Gamba 12, Maccapani 2, Cappello, Agoglia 11. Allenatore Antonio Galdi, vice Fulvio Buffa, preparatore atletico Alessandro Scarfò.

Cigliano - Inizia con una sconfitta il 2024 per i Rices che a Cigliano, oltre a perdere, hanno giocato senza pathos, insomma parecchio male. Chi può salvarsi dei giocatori impiegati da Galdi? Sicuramente Liberali, Gamba. Poi Skilja. Alcuni elementi, invece, come Vercellone e Cattaneo, hanno disputato la peggior partita di quest'annata.

Un discorso a parte lo merita il ruolo del play. Agoglia è bravo, ma alterna ottime giocate con errori banali; poi c'è Maccapani, poco utilizzato; e infine Curino, troppo giovane e inesperto. Se Agoglia è in giornata (spesso lo è, per fortuna) bene; se non lo è, e così è stato domenica, son dolori.

La partita di Cigliano, comunque, si preannunciava difficile già dalla vigilia: le assenze di Sow (preziosissimo ai rimbalzi) e Paulato (uno dei giovani più in forma) si sapeva che si sarebbero fatte sentire. A complicare la vita ai Rices l'infortunio a Liberali, autore di 25 punti, che non ha potuto dare il suo apporto nell'ultimo quarto.

Sotto di 4 nel primo quarto (18 a 14 per i padroni di casa) e anche nel secondo (34 a 30), i Rices sono crollati nel terzo tempo: subito il Cigliano avanti di 10 (42-32) e una inutile rincorsa poi: 56 a 44.

La fotografia dell'ultimo quarto è questa: transizione Rices, Liberali passa ad Agoglia che, solo sotto canestro, sbaglia... Punteggio finale Cigliano 76 Rices 67.

Che fine ha fatto la squadra che (a novembre, non secoli fa) ha sconfitto la “corazzata” Previforma?