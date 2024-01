Malore in casa, intervengono i Vigili del Fuoco

Soccorso a una persona colpita da malore in casa nella serata del 2 gennaio. Intorno alle ore 19, una squadra del distaccamento di Varallo Sesia, congiuntamente all'autoscala della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, è intervenuta nel Comune di Roasio per un soccorso a persona. Giunti sul posto, la squadra collaborava con il personale del 118 per il recupero di una persona non cosciente, tramite manovra di evacuazione con l’autoscala.