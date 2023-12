Mede: 33enne accoltellato a morte in via Fratelli Magnani

Omicidio nella notte a Mede. Intorno alle 00:30 della notte tra martedì e mercoledì, un 33enne rumeno Claudio Doha è stato accoltellato in via Fratelli Magnani, nei pressi di piazza della Costituzione, zona stazione ferroviaria.

Dalle prime ricostruzioni ci sarebbe stata una violenta lite sfociata nell'aggressione mortale, avvenuta con un coltello di grosse dimensioni conficcato nella parte alta del corpo della vittima, Claudio Doha che risulterebbe non essere nemmeno residente in Italia, stando ai primi sviluppi delle indagini.

A dare l'allarme sarebbero stati i residenti che hanno udito il trambusto dovuto all'aggressione.

La vittima è stata soccorsa tempestivamente dal personale del 118, ma è spirata sul posto a causa delle gravi ferite riportate e ne è stata disposta l'autopsia dalle autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Voghera e del nucleo investigativo di Pavia che hanno aperto le indagini per cercare di risalire agli autori dell'aggressione e ricostruire le esatte modalità dell'omicidio.

I militari dell'Arma in queste ore stanno vagliando la posizione di quattro persone connazionali della vittima che sono state condotte in caserma, le loro versioni dei fatti sono ancora in fase di valutazione da parte degli inquirenti.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Andrea Zanoncelli.