Vigili del Fuoco, due missioni nelle zone alluvionate e 3.690 interventi sul territorio - VIDEO

Sono 3.690 gli interventi di soccorso in provincia di Vercelli svolti, da inizio anno, dal personale del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Il bilancio arriva in occasione della festa di Santa Barbara, ospitata lunedì alla caserma di viale dell'Aeronautica.

Il personale vercellese ha fatto parte della Colonna Mobile Regionale in occasione delle alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana: interventi nei quali la specializzazione sui salvataggi “in acqua” portando il proprio soccorso a persone rimaste bloccate nelle case sommerse dall'acqua.

Non sono mancati nemmeno gli interventi svolti a supporto dei comandi limitrofi per incendi in comuni delle province di Torino, Novara e Biella.

Sul fronte della prevenzione degli incendi e del controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro, il personale ha operato spesso con il coordinamento della Procura e in collaborazione con gli altri organi di vigilanza: sono stati avviati 23 procedimenti con diverse sanzioni. Cinque i corsi antincendio che hanno consentito di formare 33 unità come addetti antincendi nei luoghi di lavoro; venti le sedute d'esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica di 239 lavoratori. I servizi di vigilanza in locali di pubblico spettacolo e in occasione di manifestazioni sono stati 112.