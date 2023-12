Incidente a Biella, vercellese in ospedale

Ancora incidenti stradali nel Biellese, con una vercellese ferita. È successo ieri, 1° dicembre: a Pollone, intorno alle 14, due auto si sono scontrate per cause da accertare ma non si sono registrate conseguenze gravi per i due conducenti. Solo danni ai veicoli.

Poco dopo, a Biella, tre auto sono rimaste coinvolte in un sinistro in via Trieste: ad avere la peggio, stando alle informazioni raccolte, una 72enne di Roasio, subito trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sarebbe in gravi condizioni. Ai Carabinieri il compito di accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.