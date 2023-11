«Quale futuro per l'ospedale di Borgosesia?»

Piemonte al Centro, la formazione politica creata per iniziativa dell'ex parlamentare Paolo Tiramani, prosegue con la sua attività di approfondimento delle tematiche sanitarie organizzando in incontro dedicato all'ospedale di Borgosesia. "Quale domani per l'ospedale di Borgosesia? Quale programmazione della futura sanità regionale con la prossima giunta regionale?" sono alcuni dei temi che verranno affrontati venerdì 1 dicembre alle ore 18,30 nel corso di un tavolo programmatico aperto alla popolazione. A discutere problemi e prospettive sono Giulio Zella, presidente dell'ordine delle Professioni infermieristiche; Gualtiero Canova, già direttore sanitario dell'Asl Vercelli, il medico di base Francesco Gareri e Daniele Bonvini, esponente della sanità privata. A moderare l'appuntamento lo stesso Tiramani.

Il convegno viene ospitato al Centro Anziani Fratelli Allegra di via Marconi dove, a seguire, si svolgerà anche la cena di Natale di Piemonte al Centro.