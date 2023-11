Giovanili della PFV: le gare di sabato, domenica e lunedì 27 novembre

2^ giornata di ritorno

Lunedì 27 novembre - a Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini – ore 21,15

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Arona Basket 35-68

(Parziali: 9-19, 15-40; 18-64; 35-68.

Tabellino PFV: Chillini 11; Carrozza; Francese A 11; Prinetti 4; Rizzato 2 Francese E.; Dipace; Valle 2; Cafasso 2; Porcelli 3; Cavalli. All.re Gianfranco Anastasio

Secca sconfitta casalinga per le Under 19 della PFV ad opera della capoclassifica Arona Basket che si è imposta sul campo della palestra della scuola Pertini per 35-68.

Come è intuibile dal punteggio finale, la partita non ha avuto una gran storia, stante anche l’approccio non buono delle vercellesi che subivano da subito dieci punti di scarto (9-19 al primo quarto) trovando molta difficoltà ad andare al tiro e patendo oltremodo il gioco fisico ed aggressivo delle avversarie.

Nel secondo periodo le cose andavano ancora peggio ed Arona, che peraltro ha giocato la sua onesta partita, di fatto chiudeva, i giochi già a metà gara (15-40).

Nel terzo periodo la crisi di astinenza della PFV continuava e le ragazze di Anastasio riuscivano a segnare solo tre punti, concludendo al 30’ sul 18-64.

Gli ultimi dieci minuti, invece, facevano registrare il risveglio delle vercellesi che, con un bel parziale di 17-4, attenuavano un po’ il divario di punti nello score finale, forse agevolate da Arona che tirava definitivamente i remi in barca.

Non è stata una buona prova, certamente, quella delle ragazze di coach Anastasio, poiché si sarebbe potuto fare di più e subire meno, magari affrontando la gara con spirito un tantino meno arrendevole, pur tenuto conto della caratura della squadra ospite.

Il prossimo turno Under 19 sarà lunedì 4 dicembre alle ore 19,30, stesso campo della Scuola Media Pertini, contro Derthona Basket, altra avversaria che lotta per il primato.

Under 17

1^ fase – Qualificazione

Girone C- 2^ giornata di ritorno

Vercelli – Palapiacco – domenica 26.11.2023 ore 15,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Femminile Biellese 52-46

(Parziali: 16-11; 29-21; 40-33; 52-46)

Tabellino PFV: Tagliabue; Haxhiasi; Giorgi 8; Francese E.3; Prinetti 23; Dipace 9; Nicosia; Cavalli 2; Bari H ; Rizzato 7. All.re Gianfranco Anastasio

La formazione Under 17 della PFV si aggiudica il “derby” della 2^ giornata di ritorno del girone di qualificazione battendo Basket Femminile Biellese per 52-46, al termine di una partita molto combattuta e decisa solo nei minuti finali in cui, però, le vercellesi sono state brave a mantenere la testa del match per tutta la sua durata, costruendo così la loro vittoria.

La partenza era buona e la PFV (trascinata da una Prinetti che sembrava infallibile nei primi 20’) si portava subito avanti, aggiudicandosi il primo quarto 16-11. Nel secondo le ragazze di Anastasio superavano anche le 13 lunghezze di vantaggio, mettendo in mostra buone trame di gioco in fase offensiva, anche se concedevano un po’ troppo in difesa.

A metà gara il punteggio era 29-21 e la PFV, nonostante desse sempre l’impressione di poter piazzare l’allungo decisivo, commetteva ogni volta qualche errore banale in attacco, oppure concedeva canestri facili, cosicché le ospiti riuscivano a stare sempre a breve distanza.

Lo stesso copione veniva recitato anche nel terzo periodo, in cui Biella recuperava punti ma poi veniva respinta ancora indietro, facendo però capire che non avrebbe mollato sino alla fine.

Chiuso il terzo periodo 40-33, nell’ultimo le ospiti giocavano il tutto per tutto e grazie anche ad un calo delle padrone di casa, che cominciavano a denunciare la stanchezza di una gara condotta sempre all’arrembaggio, oltretutto a ranghi incompleti (ancora fuori Dikrane ed all’ultimo istante anche Giuliani) si portavano a 2’ dalla fine a -2 sul 42-40.

Ma a questo punto coach Anastasio chiamava un time out e riusciva ad ottenere dalle sue ragazze una gestione finale di gara molto giudiziosa, tenendo palla e procurandosi alcuni preziosi tiri liberi che Dipace, Francese e Prinetti ben sfruttavano, con Giorgi che, su un bel contropiede, metteva dentro i punti decisivi per il 52-46 finale.

Tutto sommato è stata una bella vittoria, tanto tribolata nel finale, quanto meritata per come le ragazze hanno saputo interpretare la gara e per il loro impegno, che non viene mai meno.

Nel prossimo turno l’Under 17 sarà ferma perché la gara in programma è stata posticipata al 23 dicembre al palapiacco ore 19,30, contro Derthona Basket.

Under 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B 7^ giornata di andata

Venaria – Palestra Sport Club – sabato 25.11.2023 ore 11,15

Basket Venaria - Pallacanestro Femminile Vercelli 77-43

(Parziali: 27-5; 38-22; 61-30; 77-43)

Tabellino PFV: Stile 7; Balzaretti; Trotti; Ferla; Stacchini 4; Bari S.; Lahmaidi 13; Mura 2; Panelli 9; Fall 4; Valentini; Follia. All.re Davide Simone

Sconfitte in trasferta contro Basket Venaria per 77-43 le Under 15 della PFV le quali, forse perché costrette a giocare alla ore 11,15 del sabato mattina, per di più fuori casa e quindi con un viaggio di mezzo, sono un po’ rimaste con la mente sotto le coltri approcciando la gara piuttosto male e finendo subito sotto al primo quarto per 27-5.

Vero è che nel secondo periodo le cose si sono normalizzate e le vercellesi sono riuscite a recuperare qualche punto (38-22 a metà), lasciando sperare in una possibile rimonta nella seconda parte del confronto, ma invano ai fini del risultato finale.

Nel terzo periodo, però, le padrone di casa dilagavano ancora, grazie ad una difesa assai aggressiva mal sopportata dalla PFV e portandosi, così, avanti 61-30 e, di fatto, chiudendo la partita.

Nell’ultimo periodo, con punteggio parziale in equilibrio (16-13), non era assolutamente possibile per le giovani di Davide Simone raddrizzare la gara, per cui esse dovevano fatalmente soccombere con un punteggio (77-43) forse anche troppo pesante rispetto ai valori che si sono visti in campo.

Le Under 15 torneranno a giocare sabato2.12 p.v. a Vercelli Palapiacco, ore 15,30 contro Eteila Basket di Aosta.

Under 14 –

1^ fase – Qualificazione

Girone C - 5^ giornata di andata

Vercelli. – Palestra Sc. Media Pertini – Domenica 26.11.2023 ore 18,00

Pallacanestro Femminile Vercelli – Polisportiva REBA 84-44

(Parziali: 18-13; 43-23; 66-34; 84-44)

Tabellino PFV: Stile 30; Balzaretti 2; Pavia 13; Ferraris 2; Lahmidi 21; Monaco 4; Alilou 6; Oppezzo; Triberti ; Sadmi 2 Lombardi; Bari S. 4.

All.re Davide SimoneLarga vittoria per le giovanissime dell’Under 14 della PFV che, sul campo della palestra della Scuola Media Pertini, hanno agevolmente regolato la Polisportiva Reba di Torino per 84-44, con un punteggio che non lascia dubbi su quale sia stata la squadra che ha dominato l’incontro.

Le vercellesi hanno iniziato un po’ in sordina, portandosi a condurre nel primo periodo per 18-13, senza riuscire a scrollarsi di dosso le avversarie che restavano in partita.

Il primo allungo avveniva, infatti, solo nel secondo quarto, con un +15 perentorio che non lasciava scampo alle torinesi e faceva sì che la prima metà di gara si chiudesse con la PFV in vantaggio per 43-23 con buone possibilità di aggiudicarsi la posta in palio.

Nella ripresa altro allungo delle padrone di casa che, a tre quarti gara, conducevano 66-34, chiudendo di fatto l’incontro, che veniva poi facilmente gestito sino all’84-44 finale.

Nel complesso una buonissima gara, in cui le ragazze di coach Simone hanno saputo capitalizzare meglio del solito le tante occasioni che si sono create con buone manovre di gioco.

Il turno della prossima settimana per le U14 è stato rinviato al 20.12.2023 alle ore 19,00 a Venaria.