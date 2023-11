Basket Pegli - Pallacanestro Femminile Vercelli 79-58 (buona prova, comunque)

CAMPIONATO SERIE B - Girone di qualificazione – 7^ giornata

Sabato 25 novembre 2023 – Arenzano (GE) – Palacorradi – ore 19,15

Basket Pegli - Pallacanestro Femminile Vercelli 79-58

(Parziali: 17-17; 43-34; 62-41; 79-58)

Tabellino PFV: Bassani 4; Acciarino 11; Bracco 15; Bouchefra 8; Buffa 5; Coralluzzo 4; Deangelis 5; Leone G. 4; Francese A.; Mocchia. Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Nella settima giornata del campionato di serie B, la PFV è stata sconfitta per 79-58 sul campo di Arenzano (GE) dalla forte capoclassifica Basket Pegli, tuttora imbattuta.

Nonostante il divario di valori in campo, con la squadra di casa che schierava alcune giocatrici spesso protagoniste in serie A2, le vercellesi hanno disputato una buona prova.

Infatti nell’avvio di gara esse riuscivano a contenere bene i tentativi di allungo delle liguri, tanto che al 10’ il punteggio era in perfetta parità sul 17-17, grazie a buone soluzioni in attacco che consentivano a Bassani & C. di battersi alla pari.

Nel secondo periodo, invece, allorché le soluzioni offensive non venivano trovate con continuità, si verificava un evidente calo tra le fila delle ospiti che consentiva a Pegli di prendere un discreto margine di vantaggio di +9 a metà match: 43-34, con la PFV pur sempre in partita.

Alla ripresa, la forte pressione difensiva messa in campo dalle padrone di casa consentiva loro di prendere il vantaggio decisivo per vincere la partita, raggiungendo il +21 al 30’ (62-41) che mantenevano poi sino alla fine, dopo un ultimo periodo pure concluso sul 17-17.

Per la PFV non vi era, dunque, possibilità di rimontare, stante la superiorità tecnica espressa da Pegli, superiore fisicamente, schierando la squadra di casa alcune giocatrici ben dotate in centimetri che nella PFV vercellese non ci sono da opporre.

Ma, nonostante questo, la prova delle ragazze di Bendazzi e Congionti è stata apprezzabile, se si considera la caratura dell’avversaria, e questo lascia buone speranze per quando la squadra da affrontare sarà di un livello inferiore a Pegli.

Nella prossima giornata la PFV osserverà il turno di riposo, e tornerà in campo, ancora in trasferta, in quel di Rivalta contro Polisportiva Pasta, domenica 10.12.2023 alle ore 20,30.