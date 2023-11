Giovanili della PFV: 3 vittorie su 4 partite

Campionato Under 19 - fase di qualificazione – girone A

5^ giornata di andata

Lunedì 13.11.2023 - a Venaria – Palestra Sport Club – ore 18,45

Venaria Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 28-56

(Parziali: 10-16, 15-35; 22-41; 28-56.

Tabellino PFV: Chillini 9; Barbero 8; Carrozza 7; Francese A 10; Prinetti 8; Rizzato 7 Francese E.; Dipace 4; Valle; Cafasso 3 All.re Gianfranco Anastasio

In un turno dei campionati molto positivo per la PFV (4 vittorie su 5 incontri) anche le Under 19 sono tornate vincenti da Venaria, dove si sono imposte per 28-56 sul Basket Venaria, centrando così la loro prima vittoria stagionale, che è di tutto prestigio perché ottenuta in trasferta, contro una squadra quotata e con una bella doppia come risultato finale.

Le ragazze di Anastasio hanno confermato di essere in crescendo e, seppur non al completo, hanno disputato una partita attenta in difesa, dove hanno concesso davvero poco alle avversarie (10,5,7,6 i parziali dei punti di Venaria nei singoli periodi) mentre in attacco hanno saputo selezionare i tiri e cercare con pazienza le soluzioni migliori con il gioco manovrato.

E questo atteggiamento ha pagato pienamente, come si vede anche dal tabellino, in cui non appaiono top scorer di giornata, ma i punti sono distribuiti fra tutte le ragazze scese in campo..

Dopo un primo quarto in cui la PFV ha “studiato” le avversarie (10-16) Chillini & C. hanno preso il largo già nel secondo periodo (15-35) andando ripetutamente a canestro con buone trame di gioco, contropiede, e soprattutto chiudendo tutti gli spazi in difesa.

Nel terzo quarto le squadre hanno tirato il fiato (7-6 il bassissimo parziale del periodo) cosicché il punteggio diceva 22-41 al 30’, mentre nell’ultima frazione erano ancora le vercellesi a premere sull’acceleratore per chiudere sul 28-56, con una meritata “doppia”, che premia la dedizione e l’impegno di questa squadra e di questo gruppo che potrà certamente prendessi altre e più frequenti soddisfazioni, magari a cominciare dalla seconda fase del campionato.

Lunedì 20/11 inizierà, infatti, il girone di ritorno della prima fase di qualificazione, e la PFV sarà di scena a Novara, al Pala Don Bosco, contro Novara Basket alle ore 20,45, per una prima opportunità di rivincita dell’andata.

CAMPIONATO UNDER 17

1^ fase – Qualificazione

Girone C- 5^ giornata di andata

Valenza – C. Sportivo Barcaro – domenica 12.11.2023 ore 17,30

Mado Valenza - Pallacanestro Femminile Vercelli 20-96

(Parziali:8-22; 12-40; 14-72; 20-96))

Tabellino PFV: Dipace 14; Haxhiasi; Nicosia 8; Tagliabue 2; Giorgi 9; Rizzato 17; Francese E.8, Cavalli 8; Giuliani 6; Prinetti 24. All.re Gianfranco Amastasio

Agevole vittoria per le Under 17 della PFV a Valenza, contro Mado Basket, per 20-96, al termine di una partita senza storia, come del resto dice anche punteggio finale.

Le vercellesi erano prive di Dikrane, infortunatasi nell’ultima gara contro Cerrus Basket, riportando la frattura di un braccio a seguito di un intervento difensivo un po’ off limits da parte di un’avversaria, che ha fatto venir meno un elemento cardine della formazione vercellese.

Ma le compagne hanno giocato anche per lei, ed hanno messo subito le cose in chiaro su chi avesse più chanches di vincere, chiudendo il primo periodo 8-22. Nel secondo, poi, la PFV metteva la partita definitivamente in ghiaccio (12-40 al 20’) difendendo bene e non concedendo nulla alle avversarie, che mettevano a segno solo 4 punti nel periodo (e poi solo 2 nel terzo quarto e 6 nell’ultimo, a conferma che la PFV ha difeso bene, al di là della pochezza offensiva della squadra di casa).

Nella seconda parte di gara, risolta ormai la pratica, le ragazze di Anastasio andavano a ruota libera, con ampio spazio per tutte in campo ed altrettanta gloria in fase di realizzazione.

Tutto sommato una bella vittoria in tutto relax, vista la consistenza piuttosto limitata delle avversarie, che pur si sono battute con grande impegno.

Prossimo match domenica 19.11 23 alle ore 15,00 a Novara, nell’infinito derby contro Novara Basket, affrontata in tutte le categorie, dall’Under 14 alla serie B.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase – Qualificazione

Girone B - 5^ giornata di andata

Castelnuovo S. _ Pal, Sc. Media Don Orione – ore 15,00

Derthona Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli – 69-31

(Parziali: 11-8; 41-16; 62-25; 69-31)

Tabellino PFV: Valentini; Fall 4; Stile 11; Lahmidi 6; Trotti 2; Panelli 4; Balzaretti; Stacchini; Ferla 2; Mura 2; Follia. all.re Davide Simone.

Sconfitta a Castelnuovo Scrivia per le Under 15 PFV, che soccombono dinanzi al Derthona Basket per 69-31.

Dopo un primo quarto condotto quasi alla pari (11-8 il parziale) la gara si risolveva di fatto nel secondo periodo, quando le padrone di casa, con un perentorio 30-8, mettevano fine ad ogni velleità delle ospiti, che faticavano assai a segnare, messe in grande difficoltà dal pressing avversario.

In questa fase, infatti, le vercellesi sono andate in confusione, cercando soluzioni individuali anziché di squadra, tenendo troppo il pallone, fino a farselo rubare durante la manovra ed a prendere canestro in contropiede.

Negli ultimi due quarti, venuta meno la furia agonistica delle avversarie, la contesa è stata più equilibrata, tanto che l’ultimo parziale è stato di 7-6, effettivamente in grande equilibrio, seppur “al ribasso”.

Prossima gara Under 15 sarà sabato 18.11.23 a Vercelli, Palapiacco alle ore 15,30 contro College Basket Borgomanero.

CAMPIONATO UNDER 14 –

1^ fase – Qualificazione

Girone C - 3^ giornata di andata*

Vercelli. – Palapiacco – Domenica 12.11.2023 ore 15,15

Pallacanestro Femminile Vercelli – Avigliana Basket 69-35

(Parziali: 13-8; 32-12; 57-21; 69-35)

Tabellino PFV: Stile 17; Balzaretti 2; Rigolone; Turcas 2; Pavia 2; Ferraris 10; Lahmidi 13; Monaco 8; Alilou 9; Oppezzo; Triberti 4; Sadmi 2

All.re Davide Simone.

Buona prova delle Under 14 della PFV che si sono imposte agevolmente sull’ Avigliana Basket, a Vercelli, per 69-35, mettendo in mostra a tratti un gioco apprezzabile e concreto, con una difesa attenta ed efficace.

Le avversarie, palesemente ancora alle prime armi, se non nelle battute iniziali non hanno mai saputo impensierire le vercellesi le quali, dopo un primo periodo, per così dire, di studio (13-8) hanno allungato nel secondo quarto, grazie alle iniziative un po’ di tutte le giocatrici – su tutte Stile, Lahmidi, Ferraris ed Alilou con la lieta sorpresa di Monaco - che hanno fatto sì che la squadra di casa chiudesse a metà gara in vantaggio per 32-12.

Nella seconda parte del match, pur ruotando coach Davide Simone tutte le atlete a sua disposizione, il vantaggio vercellese saliva più volte a 40 punti e oltre (57-21 al 30’), per poi scemare con l’approssimarsi della sirena finale, un po’ per stanchezza ed un po’ per una certa confusione subentrata in campo nel finale tra le fila della formazione vercellese.

Certamente se nel quarto conclusivo la PFV non avesse sprecato conclusioni facilissime da sotto, lo score finale sarebbe stato ben superiore, e forse avrebbe reso un’idea più reale della differenza di forze emersa dall’andamento della gara.

Le Under 14, dopo il turno di riposo della settimana prossima, ritorneranno in campo, per il recupero della 1^ giornata, lunedì 21.11 p.v. alla palestra Lanino alle ore 19,30 contro Lapolismile “rossa” (di Torino) e la domenica successiva 26.11 alle ore 18,00, stesso campo, contro Polisportiva REBA, sempre di Torino.