Foto messicana di Alessandra Santià, studentessa di Saluggia

Foto curiosa di Alessandra Santià, la studentessa di Saluggia (17 anni iscritta all'Istituto Marinetti di Caluso) vincitrice della Borsa di studio di Intercultura con la quale da Agosto sta trascorrendo l'anno di studio in Messico. Alessandra é ospite di una famiglia di Jalpa de Mendez nello stato di Tabasco che si trova a nord, e dove sono stati solennemente celebrati i Dia de Los Muertos, ricorrenza in memoria dei defunti che i messicani celebrano con allegria carnevalesca. Anche Alessandra a Jalpa de Mendez ha partecipato in maschera al concorso di miglior "catrina", la Signora Teschio vestita di abiti sfarzosi. I suoi concittadini di Saluggia stenteranno a riconoscerla!!

Intanto è ripartito il nuovo concorso di Intercultura ed il Centro Locale di Vercelli conoscerà nei prossimi giorni i ragazzi partecipanti.