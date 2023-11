Stradale, due persone nei guai per la gestione irregolare dei rifiuti

In settimana il personale del Distaccamento di Varallo della Polizia Stradale, impegnato nei controlli nel territorio Valsesiano, ha denunciato un cittadino residente in Val Sesia, che effettuava attività di gestione di rifiuti pericolosi e non, in una area privata, violando il Tesco Unico Ambientale. In particolare, è stato contestato il fatto che l’attività di gestione dei rifiuti venisse svolta senza l'autorizzazione necessaria. Pertanto, si è proceduto con il sequestro di tutto il materiale, proveniente da attività riconducibile a riparazioni meccaniche.

Sempre in materia ambientale, è stato denunciato in stato di libertà, un cittadino residente in Valsessera, che trasportava senza autorizzazione ambientale rifiuti non pericolosi costituiti da un ingente quantitativo di materiale ferroso, procedendo al sequestro dei rifiuti e al fermo amministrativo del veicolo.

Infine, durante l’attività di controllo svolta, è stato fermato e sanzionato amministrativamente un agricoltore, privo di patente di guida, per aver condotto un trattore agricolo con rimorchio, procedendo contestualmente anche al fermo amministrativo del complesso veicolare.