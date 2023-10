Marco Berry a Santhià per il Fondo Edo Tempia

Conduttore televisivo, comico, illusionista, ma anche aspirante astronauta: Marco Berry è tutto questo e, per una domenica, sarà anche portatore di generosità. Domenica 29 ottobre sarà lui l’ospite d’onore del pomeriggio di Santhià, dedicato al Fondo Edo Tempia. Allo spettacolo in calendario alle 16 allo spazio eventi di via Monte Bianco 24 l’ingresso è a offerta libera e le donazioni finanzieranno i progetti sul territorio dell’associazione punto di riferimento per prevenzione, cura, assistenza e ricerca sul cancro.

Marco Berry, torinese, ha esordito in televisione giovanissimo, partecipando alla trasmissione per bambini Bim Bum Bam. Poi è stato autore di Scherzi a Parte, su Italia 1, e volto di Le Iene, con il cui abito nero di scena è rimasto per più di quindici anni fino al 2011, manifestando anche il desiderio di diventare il civile a viaggiare nel cosmo. La solidarietà è sempre stata una parte importante del suo impegno: ha creato la fondazione Magic for Children, che si occupa di aiutare i bambini dei paesi più poveri del mondo attraverso la costruzione di ospedali e il rifornimento di beni di prima necessità. Inoltre ha collaborato con la fondazione Mago Sales ed è ambasciatore dell'Hb Torino, una squadra di basket in carrozzina.