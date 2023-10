Rices, serata da dimenticare: al Piacco passa il Cigliano

Rices-Basket Cigliano 60-76

Sow 6, Agoglia 9, Liberali 14, Cattaneo 10, Cappello 2, Gamba 1, Skilja 1, Conte 8, Maccapani, Paulato 9, El Hammami 1

All. Galdi, vice Buffa.

Inizio del terzo quarto, siamo sul punteggio di 53 a 51 per il Cigliano. Ci si appresta, dunque, a vedere una gara equlibrata, come lo è stata per 30 minuti di gioco. I parziali confermano infatti che tra le due squadre è stato equlibrio: 15 a 14 nel primo periodo; 17 a 23 nel secondo; 19 a 16 nel terzo. Me ecco che nell'ultimo tempo i Rices crollano inspiegabilmente. Errori banali su errori, con il Cigliano Basket che prende il largo con un parziale bello tosto: 9 a 23.

Insomma, i Rices visti sabato non sono nemmeno parenti alla lontana di quelli che, al primo turno, senza mai mollare, avevano battuto il Montando Dora.

Nemmeno nei primi tre quarti la squadra di Galdi ha brillato. Diciamo che ha giocato così così. Qualcosa di positivo certo che sì, c'è stato: qualche rimbalzo difensivo di Sow, due triple di Conte, la buona gara di Paulato (il più preciso nei tiri liberi), i primi minuti del terzo quarto con canestri di Sow, Agoglia e Liberali che portavano il punteggio sul 38 a 37.

Ma poi è arrivato il quarto periodo: da dimenticare.

Bella soddisfazione quindi per il Cigliano e per due vercellesi: l'ex Gagnone e il tecnico Paolo Rigolone, che l'anno passato ha allenato i Mooskins.