Via Prati, appaltati i lavori della nuova piscina coperta

L’impresa Quintino Costruzioni di Collegno si è aggiudicata l'appalto integrato per costruzione della nuova piscina di via Prati. L'intervento consentirà di dare alla città una struttura coperta da utilizzare per la propedeutica, i bambini, i disabili, il recupero funzionale.

Finanziato attraverso il bando Rigenerazione Urbana, l'intervento prevede una spesa di un milione 850mila euro: il vecchio impianto, ormai chiuso da oltre dieci anni e non più recuperabile, verrà abbattuto e rifatto sulla base del progetto dell'architetto Paolo Pettene di Torino, che ha già firmato "Le Piscine" di via Baratto. Sarà in legno lamellare, con ampie vetrate e una vasca di sedici metri per nove con una profondità moderata del livello dell’acqua e una temperatura più elevata rispetto a quella delle piscine tradizionali.

«I lavori dovrebbero prendere il via alla fine di novembre, inizio dicembre, e dureranno un anno», spiega il vice sindaco, Massimo Simion che ha anche la delega ai Lavori Pubblici. La ditta che si è aggiudicata l'intervento è la stessa che sta già lavorando alla realizzazione della nuova scuola scuola dell’infanzia Collodi di via Derna.

Particolarmente soddisfatto per l'annuncio si dice il gruppo consiliare della Lega: «Questo annuncio è stato auspicato e atteso - si legge in una nota - poiché fin dall'ultima legislatura il nostro gruppo aveva posto l'accento sulla necessità di migliorare questa struttura. Oggi, come parte integrante di questa maggioranza consiliare, siamo entusiasti di vedere finalmente avviati i lavori di un progetto che abbiamo costantemente sostenuto. Il nostro Gruppo Consiliare riconosce grande importanza alle infrastrutture con una forte valenza ludico-sociale: per questo motivo il nostro impegno non è mai diminuito nel tempo. Continueremo a seguire da vicino l'iter procedurale, passo dopo passo, e a garantire che questa iniziativa venga portata a termine con successo, a beneficio di tutta la comunità di Vercelli».