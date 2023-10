Scontro tra camion e furgone: autista in codice rosso

Due autusti sono rimasti feriti - uno in modo grave - nello scontro tra un camion e un furgone, avvenuto, in mattinata a San Germano, all'incirca davanti alla stazione dei Carabinieri.

Soccorso dal personale del 118, l'autista del furgone, un uomo di 46 anni, è stato ricoverato in codice rosso; in codice giallo, invece, il collega che era alla guida del mezzo pesante.

La viabilità sulla provinciale è rimasta a lungo bloccata per consentire la messa in sicurezza, i rilievi e la rimozione dei mezzi. I mezzi sono stati deviati per Viancino e Salasco.